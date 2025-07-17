Гомельчанина приговорили к 6 годам колонии за хищение денег с использованием фишинговых ссылок

Деятельность преступной группы разворачивалась на одной из популярных торговых площадок. Под видом покупателя-девушки гомельчанин связывался с человеком, общался с ним либо непосредственно на интернет-площадке, либо через интернет-мессенджеры. Сообщал продавцу, что находится в другом городе, и убеждал воспользоваться доставкой, присылал фишинговую ссылку на поддельную страницу сервиса, через которую якобы и можно получить деньги, введя реквизиты своей карты.