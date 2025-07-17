17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина приговорили к 6 годам колонии за хищение денег с использованием фишинговых ссылок. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.
Житель Гомеля, как следует из материалов дела, закончив колледж, вступил в Air Delivery. Это преступное сообщество занималось хищением средств путем модификации компьютерной информации. Молодой человек выполнял роль «воркера» длительное время, пока его не задержали в апреле 2024 года.
Деятельность преступной группы разворачивалась на одной из популярных торговых площадок. Под видом покупателя-девушки гомельчанин связывался с человеком, общался с ним либо непосредственно на интернет-площадке, либо через интернет-мессенджеры. Сообщал продавцу, что находится в другом городе, и убеждал воспользоваться доставкой, присылал фишинговую ссылку на поддельную страницу сервиса, через которую якобы и можно получить деньги, введя реквизиты своей карты.
Затем подключались другие участники преступной группы — «вбиверы», которые, получив реквизиты банковской платежной карты потерпевшего, переводили средства на иные банковские счета и электронные кошельки, контролируемые организаторами и руководителями группы. В последующем деньги распределялись между участниками организованной группы. Максимальная сумма хищения составила более Br5,5 тыс. Всего в результате противоправной деятельности 170 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше Br57,7 тыс. В суде обвиняемый свою вину признал полностью.
Суд Жлобинского района вынес обвинительный приговор: 6 лет колонии усиленного режима со штрафом в 150 БВ (Br6,3 тыс.) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также суд взыскал в пользу потерпевших материальный ущерб — более Br43 тыс., денежную компенсацию морального вреда — более Br2 тыс. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-