В минской Серебрянке восстанавливают размытый дождем мост

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минской Серебрянке дождем размыло мост, идет восстановление, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию Ленинского района Минска.
Мост, через который проходит велосипедная дорожка, размыло дождем после ливня. Коммунальные службы «Ремавтодора» Ленинского района столицы делают все возможное для скорейшего его восстановления.
В администрации заверили, что ситуация на контроле. Место ограждено, укрепляется откос. «Зеленстрой» выполнит восстановительные работы по грунту и траве. -0-