Принц Гарри прошел по минному полю

В Анголе принц Гарри в защитном бронежилете прошел по территории, где все еще находятся активные мины. Его целью было привлечение внимания к деятельности Halo Trust, благотворительной организации, занимающейся очисткой от мин районов, ранее затронутых военными конфликтами, что представляет угрозу для гражданского населения.