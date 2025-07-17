Принц Гарри прошел по минному полю

Британский принц Гарри повторил акцию своей матери, покойной принцессы Дианы, в поддержку организации, обезвреживающей бомбы. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В Анголе принц Гарри в защитном бронежилете прошел по территории, где все еще находятся активные мины. Его целью было привлечение внимания к деятельности Halo Trust, благотворительной организации, занимающейся очисткой от мин районов, ранее затронутых военными конфликтами, что представляет угрозу для гражданского населения.
В январе 1997 года принцесса Диана в сотрудничестве с Halo Trust также совершила проход по заминированному участку. Широкое распространение фотографий той акции в СМИ способствовало утверждению соглашения о запрете противопехотных мин.
Мины в Анголе — наследие гражданской войны, продолжавшейся 27 лет, начиная с 1975 года. Согласно данным Halo Trust, с 2008 года жертвами взрывов мин стали около 60 тысяч человек. Представители организации подчеркивают необходимость проведения работ по разминированию примерно тысячи минных полей, расположенных по всей стране.