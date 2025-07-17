«Столкнется с очень высокими тарифами»: в Белом доме сделали заявление о России

«Президент ясно дал понять, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, и если Россия не согласится юридически на прекращение огня, то она столкнётся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — подчеркнула она.