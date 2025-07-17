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«Столкнется с очень высокими тарифами»: в Белом доме сделали заявление о России

Ливитт: США введут санкции против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США пригрозила ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Президент ясно дал понять, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, и если Россия не согласится юридически на прекращение огня, то она столкнётся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — подчеркнула она.

Накануне сообщалось, что глава Белого дома загнал себя в ловушку словами о пошлинах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп сейчас находится под «неприличным давлением» со стороны стран ЕС, которые поддерживают требования Зеленского «накачивать его оружием за счет ущерба западных стран».

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