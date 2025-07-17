«Столкнется с очень высокими тарифами»: в Белом доме сделали заявление о России

Администрация США пригрозила ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
«Президент ясно дал понять, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, и если Россия не согласится юридически на прекращение огня, то она столкнётся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — подчеркнула она.
Накануне сообщалось, что глава Белого дома загнал себя в ловушку словами о пошлинах.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп сейчас находится под «неприличным давлением» со стороны стран ЕС, которые поддерживают требования Зеленского «накачивать его оружием за счет ущерба западных стран».