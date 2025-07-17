Юрист Русяев предупредил об увеличении штрафов за ненадлежащее воспитание детей

Недавно в России проходили обсуждения реальных выплат для домохозяек. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Вице-премьер России Татьяна Голикова высказала мнение, что платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей идеологически неправильно, так как семейные отношения — не трудовые. Для кого будет доступна эта мера и как она будет работать — в материале «Вечерней Москвы».