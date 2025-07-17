Депутат Куринный назвал «нелепой антиутопией» поправки об экстремистском контенте

Он отметил, что на данный момент VPN-сервисами пользуются 40 процентов россиян, в том числе для доступа к Instagram* и Facebook*. Куринный назвал совершенно неправильным решение «записывать их сегодня во враги», не предложив альтернативы, поскольку поправки могут поставить под угрозу бизнес людей, который они продвигают через запрещенные платформы, передает РБК.