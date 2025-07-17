Депутат Куринный назвал «нелепой антиутопией» поправки об экстремистском контенте

Поправки к законодательству, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, можно сравнить с наказанием за мыслепреступление. Об этом в четверг, 17 июля, заявил депутат Государственной думы от фракции КПРФ Алексей Куринный.
— Фактически предлагается наказывать за мыслепреступление (термин, появившийся в романе писателя Джорджа Оруэлла «1984» — прим. «ВМ»). Мы реализуем самые такие, казалось бы, нелепые варианты антиутопий, — подчеркнул парламентарий во время заседания Госдумы.
Он отметил, что на данный момент VPN-сервисами пользуются 40 процентов россиян, в том числе для доступа к Instagram* и Facebook*. Куринный назвал совершенно неправильным решение «записывать их сегодня во враги», не предложив альтернативы, поскольку поправки могут поставить под угрозу бизнес людей, который они продвигают через запрещенные платформы, передает РБК.
17 июля Госдума одобрила поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов. Глава думского комитета по IТ Сергей Боярский подчеркнул, что россиян будут штрафовать за прослушивание песен или просмотр видеороликов с иностранными агентами только в том случае, если конкретные материалы находятся в списке Минюста.
*Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.