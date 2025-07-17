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Минприроды выбрало победителей конкурса на лучшее благоустройство поверхностного водного объекта

Как рассказали в ведомстве, в 2025 году победителем республиканского смотра-конкурса на лучшее благоустройство поверхностного водного объекта в номинации «Лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на водном объекте среди государственных организаций» стало ОУПП «Гродненское городское ЖКХ».

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги республиканского смотра-конкурса на лучшее благоустройство поверхностного водного объекта. Об этом БЕЛТА сообщили в Минприроды.

Как рассказали в ведомстве, в 2025 году победителем республиканского смотра-конкурса на лучшее благоустройство поверхностного водного объекта в номинации «Лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на водном объекте среди государственных организаций» стало ОУПП «Гродненское городское ЖКХ», которому присвоено первое место за лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на озере Юбилейное в Гродно.

Второе место у КУП «Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие» за лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха по ул. Октябрьской Революции в Бресте. Третье место заняло УП «Дзержинское ЖКХ» за лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха «Акватория, примыкающая к пляжной зоне пруда деревни Дягильно Дзержинского сельсовета Дзержинского района».-0-