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В Багаевском районе сбросили 195 тонн воды во время тушения ландшафтного пожара

Под Ростовом спасатели продолжают тушить загоревшуюся траву и лесной массив.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе спасателям удалось не допустить распространения огня и отстоять жилые дома в поселке Задонский. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Напомним, ландшафтный пожар разгорелся вечером в четверг, 17 июля. На площади 10 га огонь охватил сухую траву и лесной массив. Из-за сухой погоды и жары пламя распространялось быстро. Поэтому было привлечено три вертолета, чтобы защитить поселок Задонский.

— Авиацией МЧС России совершено 47 сбросов общим объемом 195 тонн воды. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

На месте продолжают работать более 80 человек и 25 единиц техники.

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