Дуров собственной цитатой ответил на сообщения об открытии офиса Telegram в РФ

2 июля Павел Дуров опроверг сведения о том, что Telegram планирует уйти с российского рынка. Он отметил, что изначально информация появилась в сатирическом издании, а затем ее опубликовали «вполне серьезные каналы без пометок о юморе». Он добавил, что сообщения о блокировке OSINT Telegram-каналов по политическим причинам также не соответствуют действительности.