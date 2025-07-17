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Дуров собственной цитатой ответил на сообщения об открытии офиса Telegram в РФ

На фоне сообщений в СМИ о возможном открытии представительства компании Telegram в России ее основатель Павел Дуров в четверг, 17 июля, сделал отсылку к своей публикации двухнедельной давности.

На фоне сообщений в СМИ о возможном открытии представительства компании Telegram в России ее основатель Павел Дуров в четверг, 17 июля, сделал отсылку к своей публикации двухнедельной давности.

— Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram, — говорилось в сообщении.

К этому высказыванию Дуров добавил лишь подпись «100 процентов». Запись размещена в его Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Telegram приступил к регистрации представительства в России в рамках закона «о приземлении». В частности, на сайте Роскомнадзора появились личный кабинет компании и электронная форма для обратной связи. В текущий момент процесс регистрации офиса находится в стадии согласования.

2 июля Павел Дуров опроверг сведения о том, что Telegram планирует уйти с российского рынка. Он отметил, что изначально информация появилась в сатирическом издании, а затем ее опубликовали «вполне серьезные каналы без пометок о юморе». Он добавил, что сообщения о блокировке OSINT Telegram-каналов по политическим причинам также не соответствуют действительности.

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