Нашел в соцсетях работу. В Гродно суд вынес приговор по делу о незаконном обороте психотропов

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Как рассказали в ведомстве, обвиняемый в январе 2025 года, откликнувшись на предложение о работе водителем в соцсети Instagram, перешел по ссылке в мессенджер Тelegram, где, общаясь с неизвестным пользователем, согласился за денежное вознаграждение выполнять функции по перевозке наркотиков. В конце февраля 2025 года фигурант получил информацию о местонахождении в тайниках на территории Минска двух свертков: альфа-PVP массой не менее 29,2653 г и 4-СМС массой не менее 55,1903 г, которые незаконно с целью сбыта, храня при себе, изъял и перевозил по территории Республики Беларусь на принадлежащем ему автомобиле. Продолжая преступные деяния, обвиняемый по указанию куратора по месту жительства расфасовал альфа-PVP на 30 свертков и, приехав к месту раскладки на территории Гродно и Гродненского района, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В судебном заседании фигурант полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Приговором суда мужчина признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке, совершенные в отношении особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, группой лиц. На основании ч.3 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 150 базовых величин. На основании ст. 9 закона Республики Беларусь от 06.05.2025 № 70-З «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» обвиняемый освобожден от основного наказания частично сроком на 1 год лишения свободы. Мобильный телефон и автомобиль, принадлежащие фигуранту, конфискованы в доход государства как средства совершения преступления. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. -0-