Нашел в соцсетях работу. В Гродно суд вынес приговор по делу о незаконном обороте психотропов

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый в январе 2025 года, откликнувшись на предложение о работе водителем в соцсети Instagram, перешел по ссылке в мессенджер Тelegram, где, общаясь с неизвестным пользователем, согласился за денежное вознаграждение выполнять функции по перевозке наркотиков. В конце февраля 2025 года фигурант получил информацию о местонахождении в тайниках на территории Минска двух свертков: альфа-PVP массой не менее 29,2653 г и 4-СМС массой не менее 55,1903 г, которые незаконно с целью сбыта, храня при себе, изъял и перевозил по территории Республики Беларусь на принадлежащем ему автомобиле. Продолжая преступные деяния, обвиняемый по указанию куратора по месту жительства расфасовал альфа-PVP на 30 свертков и, приехав к месту раскладки на территории Гродно и Гродненского района, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.