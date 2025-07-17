«Остатки войны до сих пор ежедневно угрожают жизни»: Принц Гарри повторил рискованный поступок принцессы Дианы

Британский принц Гарри повторил поступок своей матери, принцессы Дианы, и поддержал организацию, занимающуюся обезвреживанием бомб. Об этом сообщило Associated Press.
Гарри посетил Анголу и прошел по минному полю в бронежилете. Он хотел привлечь внимание к работе благотворительной организации Halo Trust, которая занимается разминированием бывших военных зон, опасных для мирного населения.
Известно, что в 1997 году принцесса Диана прошла по минному полю вместе с организацией Halo Trust. Эти фотографии, опубликованные в прессе, помогли ратифицировать договор о запрете наземных мин.
После 27-летней гражданской войны в Анголе осталось множество неразорвавшихся снарядов. С 2008 года более 60 тысяч человек подорвались на них, сообщает Halo Trust. Организация подчеркивает, что необходимо разминировать еще около тысячи минных полей по всей стране.
Напомним, в апреле принц Гарри обратился с просьбой усилить меры по обеспечению его безопасности. Комитет Ravec считает, что ему нужна более серьезная защита.