«Остатки войны до сих пор ежедневно угрожают жизни»: Принц Гарри повторил рискованный поступок принцессы Дианы

После 27-летней гражданской войны в Анголе осталось множество неразорвавшихся снарядов. С 2008 года более 60 тысяч человек подорвались на них, сообщает Halo Trust. Организация подчеркивает, что необходимо разминировать еще около тысячи минных полей по всей стране.