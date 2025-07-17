Принцесса из Лимпопо вышла замуж за жителя Алтая

Девушка не испугалась сурового российского климата.
Принцесса из южноафриканской провинции Лимпопо Тсакани Зенки Мийен переехала в город Яровое Алтайского края после замужества с местным жителем. Уже второй год она живет в России, осваивает новые традиции и продукты, а также помогает школьникам совершенствовать английский язык.
«Переехать в Яровое было предложением самой Зенки. Но прежде житель Алтая выполнил все ритуалы, необходимые для создания семьи на ее родине — в Лимпопо. Вторая свадьба была в Кейптауне. Потом посреди зимы супруги переехали в Россию. Но снег и морозы Зенки не испугали», — сообщил телеканал «Вести Алтай».
По сведениям издания, сейчас принцесса занимается преподаванием английского языка местным школьникам и отмечает, что соседи приняли ее очень тепло и дружелюбно. Вместе с мужем она строит планы на открытие сразу двух языковых школ: одна из них будет работать на Алтае, а вторая — в Южной Африке.
Как сообщало URA.RU ранее, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль купила в России участок с домом, где хочет разбить свой сад и разводить уток и гусей. Своими планами на будущее иностранка поделилась во время пресс-конференции в екатеринбургском УрФУ.