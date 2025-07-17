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В Госдуму внесен проект о создании электронного паспорта на оружие и патроны

Кабмин РФ внес в Госдуму проект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России внесло в Государственную думу проект, предполагающий создание электронного паспорта на гражданское и служебное оружие, а также патроны для него. Соответствующая информация размещена в думской базе данных.

Отмечается, что в рамках инициативы в России предлагается создать единый цифровой кадастр оружия и патронов, которые будут оснащаться электронными паспортами. Они будут содержать сведения о серийных номерах, технических характеристиках оружия и разрешениях на использование.

Ранее KP.RU сообщал, что в Тверской области Росгвардия провела проверки по условиям хранения оружия и соответствующим документам среди жителей региона. В рамках инициативы правоохранителями было изъято 7 единиц оружия после выявления правонарушений.