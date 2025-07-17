Россиянин раскрыл, как разводят туристов в Абхазии

Турист из России Евгений Цветков побывал в отпуске в Абхазии и заявил, что почувствовал себя доверчивым Буратино. Об этом он рассказал в беседе с АБН24.
По словам россиянина, он вместо ожидаемой «Страны души» попал в настоящую «Страну дураков», где его пытались обмануть на каждом шагу.
Путешественник пожаловался на завышенные цены в кафе, при заселении, на экскурсиях и рынках. Поразила его и массовая продажа крепкого алкоголя кустарного производства, который якобы «толкают» из-под полы чуть ли не в каждом доме. И занимаются этим чаще всего пожилые женщины.
Внешний вид городов также произвел на туриста неприятное впечатление. Ему не понравились заброшенные здания, сильный запах в воздухе и мусор.
Ранее российским туристам назвали главные ошибки, раздражающие жителей Абхазии.