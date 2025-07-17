Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин раскрыл, как разводят туристов в Абхазии

Турист из России Евгений Цветков побывал в отпуске в Абхазии и заявил, что почувствовал себя доверчивым Буратино.

Турист из России Евгений Цветков побывал в отпуске в Абхазии и заявил, что почувствовал себя доверчивым Буратино. Об этом он рассказал в беседе с АБН24.

По словам россиянина, он вместо ожидаемой «Страны души» попал в настоящую «Страну дураков», где его пытались обмануть на каждом шагу.

Путешественник пожаловался на завышенные цены в кафе, при заселении, на экскурсиях и рынках. Поразила его и массовая продажа крепкого алкоголя кустарного производства, который якобы «толкают» из-под полы чуть ли не в каждом доме. И занимаются этим чаще всего пожилые женщины.

Внешний вид городов также произвел на туриста неприятное впечатление. Ему не понравились заброшенные здания, сильный запах в воздухе и мусор.

Ранее российским туристам назвали главные ошибки, раздражающие жителей Абхазии.