Россиянин раскрыл, как разводят туристов в Абхазии

Путешественник пожаловался на завышенные цены в кафе, при заселении, на экскурсиях и рынках. Поразила его и массовая продажа крепкого алкоголя кустарного производства, который якобы «толкают» из-под полы чуть ли не в каждом доме. И занимаются этим чаще всего пожилые женщины.