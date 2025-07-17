Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов России

Также среди награжденных: Ярослав и Екатерина Логиновы, Алексей и Рузалия Балакшины (Оренбургская область), Андрей и Евгения Будтолаевы (Москва), Валерий и Виктория Горошковы (Вологодская область), Венер и Эльвира Башировы (Башкирия), Виталий и Ирина Дьяковы (Воронежская область), Вадим и Надежда Ивановы (Югра).