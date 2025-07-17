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Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов России

Звание «Мать-героиня» получили Валентина Глубоченко из Ставропольского края и Галина Толстопятова из Тамбовской области.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из 13 регионов страны государственными наградами и почетными званиями. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание «Мать-героиня» получили Валентина Глубоченко из Ставропольского края и Галина Толстопятова из Тамбовской области.

За вклад в укрепление института семьи и воспитание детей глава государства также отметил ряд родителей орденами и медалями.

Орденом «Родительская слава» награждены Михаил и Наталья Боднарюк из Московской области, Андрей и Лариса Гончаровы из Красноярского края, Ефим и Ольга Кураевы из Рязанской области.

Медали ордена «Родительская слава» вручены Елене Антоновой и Геннадию Кочеткову из Псковской области, Миляуше Ибрагимовой и Альберту Набиуллину из Татарстана.

Также среди награжденных: Ярослав и Екатерина Логиновы, Алексей и Рузалия Балакшины (Оренбургская область), Андрей и Евгения Будтолаевы (Москва), Валерий и Виктория Горошковы (Вологодская область), Венер и Эльвира Башировы (Башкирия), Виталий и Ирина Дьяковы (Воронежская область), Вадим и Надежда Ивановы (Югра).

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство разрабатывает рейтинг работодателей, основанный на том, как компании поддерживают семьи своих сотрудников.

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