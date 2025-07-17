У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность

По итогам обследования президента США Дональда Трампа врачи обнаружили у него хроническую венозную недостаточность. Об этом в четверг, 17 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
— Президенту было проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей. В результате была выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет, — заявила представитель Белого дома журналистам на брифинге.
Она добавила, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног, а на недавних фотографиях у него были заметны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони. Они связаны с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.
12 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что У Дональда Трампа начались возрастные изменения психики. Он добавил, что поведение американского лидера говорит о стремительном ухудшении его когнитивных функций. По словам Джонсона, политик уже не может заниматься делами международного значения.