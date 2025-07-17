У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность

Она добавила, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног, а на недавних фотографиях у него были заметны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони. Они связаны с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.