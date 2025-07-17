В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское оружие

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения вносятся в закон «Об оружии».
«Электронный паспорт на гражданское и служебное оружие и патроны к нему — электронный документ, содержащий систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии и патронах к нему, оформленный в установленном порядке в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему», — сказано в сопроводительных документах.
Отмечается, что гражданское и служебное оружие и патроны к нему, производимые и ввозимые в Россию или вывозимые из страны, подлежат учету в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему. В документе сказано, что Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему является федеральной государственной информационной системой, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающей сбор данных и документов, подтверждающих эти данные, обработку, анализ, хранение и предоставление систематизированных сведений о гражданском и служебном оружии и патронов к нему.
Законопроектом предусматривается, что в электронный паспорт вносятся сведения о технических и качественных характеристиках гражданского и служебного оружия и патронов к нему и сведения о подтверждении соответствия. Поставщики сведений, определяемые в порядке, утверждаемом правительством РФ, обязаны передавать оператору кадастра актуальные и достоверные сведения и документы, подтверждающие указанные сведения. Предполагается определить следующих поставщиков сведений: заводы-изготовители, поставщики (лица, осуществляющие поставки оружия), органы по сертификации и Федеральная служба по аккредитации.
В сопроводительных документах добавляется, что положение о кадастре утверждается правительством РФ.
Уточняется, что документ вступает в силу по истечении двух лет со дня его официального опубликования.