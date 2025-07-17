В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское оружие

Отмечается, что гражданское и служебное оружие и патроны к нему, производимые и ввозимые в Россию или вывозимые из страны, подлежат учету в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему. В документе сказано, что Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему является федеральной государственной информационной системой, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающей сбор данных и документов, подтверждающих эти данные, обработку, анализ, хранение и предоставление систематизированных сведений о гражданском и служебном оружии и патронов к нему.