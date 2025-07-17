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Посольство РФ раскритиковало переименование бульвара Сталинград во Франции

В посольстве напомнили, что советские войска нанесли решающее поражение силам Вермахта под Сталинградом.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Париже указало на цинизм властей города Драп на юге Франции, которые решили переименовать бульвар, названный в честь Сталинградской битвы.

«Мы были шокированы решением властей французского города Драп переименовать бульвар Сталинград. Цинизм одного из аргументов, выдвинутых в оправдание этого решения, особенно поражает», — сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

По словам заммэра города Александры Рюсо, Сталинградская битва якобы не является предметом исторической гордости для Франции. В посольстве отметили, что это заявление представляет собой вопиющее искажение исторических фактов.

В дипмиссии напомнили, что советские войска нанесли решающее поражение силам Вермахта под Сталинградом. Кроме того, именно там разбили немецкие дивизии, которые в 1940 году маршировали по улицам оккупированного Парижа.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию в Риме по Украине «чемпионатом по цинизму».

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