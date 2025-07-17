Объявлены победители третьего сезона конкурса «Знай наших»

В этом году при участии ВЭБ.РФ АСИ в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» запустили специальную номинацию. Она направлена на поддержку проектов по улучшению качества жизни участников и ветеранов СВО. В июне совместно с партнерами состоялся конкурс адаптивной одежды «На крыльях». Мы увидели творческий подход, который всегда отличал русских людей. В его основе — отечественные традиции и культурный код. Мы рады, что среди финалистов конкурса «Знай наших» есть компании, которые воспользовались различными мерами поддержки институтов развития группы ВЭБ.РФ. Уверен: таких совместных историй успеха будет больше, особенно в технологических номинациях.