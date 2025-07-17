Объявлены победители третьего сезона конкурса «Знай наших»

Победителями в пяти основных конкурсных номинациях стали 17 брендов, пять из них из Москвы, два из Татарстана, остальные представляют разные регионы РФ. В 20 партнерских и специальных номинациях наградили 88 брендов. География победителей охватывает 37 регионов.
Перед пленарным заседанием форума «Сильные идеи для нового времени» мы вместе с главой государства посетили выставку брендов «Знай наших»: предприниматели рассказали о семейном бизнесе и своих новых проектах — мы обязательно будем их поддерживать. Сегодня в нашей стране небывалый подъем интереса, а главное, доверия к продукции, которая произведена в России, с нашим сырьем, в которую «вшит» наш невероятно многогранный культурный код. Приятно видеть, как растёт и преображается российский бизнес и его новые герои — растущие бренды.
Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» организован Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию и выходящих на зарубежные рынки. В качестве партнеров его поддержали более 50 государственных и коммерческих структур. Проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году конкурс собрал рекордные 14,2 тыс. заявок из всех регионов.
В этом году при участии ВЭБ.РФ АСИ в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» запустили специальную номинацию. Она направлена на поддержку проектов по улучшению качества жизни участников и ветеранов СВО. В июне совместно с партнерами состоялся конкурс адаптивной одежды «На крыльях». Мы увидели творческий подход, который всегда отличал русских людей. В его основе — отечественные традиции и культурный код. Мы рады, что среди финалистов конкурса «Знай наших» есть компании, которые воспользовались различными мерами поддержки институтов развития группы ВЭБ.РФ. Уверен: таких совместных историй успеха будет больше, особенно в технологических номинациях.
В 2025 году число партнеров расширилось, в том числе за счет Российского экспортного центра, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках. Также среди партнеров этого года — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Защитники Отечества», Корпорация МСП, РВБ (объединенной компанией Wildberries&Russ), Роспатент, Сколково, «Деловая Россия», Ассоциация цифровых платформ, Роскачество, Российский совет торговых центров, «Экспоцентр», АНО «Креативная экономика» и другие.