Более 400 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры

Действующие и бывшие фехтовальщики из 40 стран подписали открытое письмо против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России на турниры в нейтральном статусе. Об этом пишет Global Athlete.
Открытый список состоит из 447 фамилий фехтовальщиков, 208 из которых раскрыли свои имена, а 239 попросили об анонимности. Подписавшиеся выразили несогласие с тем, что FIE упростила порядок допуска россиян и белорусов к соревнованиям. Спортсмены отметили, что такое решение якобы противоречит принципам фехтования, особенно в контексте продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной.
— Мы призываем FIE немедленно отменить решение о восстановлении российских и белорусских спортсменов и возобновить тщательные проверки каждого спортсмена, подающего заявку на получение нейтрального статуса… Мы подчеркиваем, что наша позиция не направлена против отдельных спортсменов, а основана на приверженности принципам справедливости, прозрачности и последовательности, — передает текст письма сайт движения Global Athlete.
7 мая FIE приняла решение о допуске спортсменов из России к участию в чемпионатах мира и Европы в командных турнирах. До состязаний были допущены российские фехтовальщики, которые сумели получить возможность выступать под нейтральным флагом.