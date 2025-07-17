Более 400 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры

Открытый список состоит из 447 фамилий фехтовальщиков, 208 из которых раскрыли свои имена, а 239 попросили об анонимности. Подписавшиеся выразили несогласие с тем, что FIE упростила порядок допуска россиян и белорусов к соревнованиям. Спортсмены отметили, что такое решение якобы противоречит принципам фехтования, особенно в контексте продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной.