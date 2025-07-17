Поиск и спасение: как российский моряк попал под удар хуситов и выжил

За последние несколько дней стоимость страхования грузоперевозок через акваторию Красного моря увеличилась более чем в два раза. На фоне обострения ситуации отдельные страховые компании приняли решение приостановить предоставление страховых услуг по определенным маршрутам. По данным участников рынка, на этой неделе страховые ставки на стандартный семидневный рейс достигали 1% от стоимости груза, что сопоставимо с максимальными показателями 2024 года, зафиксированными во время регулярных атак. Расходы на перевозку взлетели на сотни тысяч долларов для каждого рейса.