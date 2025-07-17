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Мбаппе подозревают в даче взятки полицейским

По утверждению Мбаппе, эти средства были предназначены в качестве добровольного пожертвования.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе из Франции находится под подозрением в даче взятки полицейским.

Согласно информации, предоставленной телеканалом RMC Sport, в июне 2023 года сотрудники полиции, обеспечивавшие безопасность национальной сборной Франции, получили чеки, подписанные футболистом.

Сумма каждого чека составила 30 тысяч евро для четырех сотрудников и €60,3 тысячи евро для их начальника.

По утверждению самого Мбаппе, эти средства были предназначены в качестве добровольного пожертвования за службу в период участия сборной в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Ранее стало известно, что шведская прокуратура завершила расследование дела в отношении Мбаппе о возможном изнасиловании из-за недостаточного количества улик.