Управление со смартфона: что грозит за вождение машины в автопилоте

В Казани сотрудники автоинспекции остановили автомобиль, который ехал с пассажирами, но без водителя. Люди в салоне пытались убедить инспекторов, что машина едет на автопилоте. В итоге пассажиры получили штраф — за непристегнутые ремни безопасности. Можно ли в России управлять автомобилями в беспилотном режиме, будет ли какое-то наказание и разрешено ли управлять машиной со смартфона — в материале «Вечерней Москвы».