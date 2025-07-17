«Слушать неприятно»: критик Соседов посоветовал Баскову «закрыть рот»

Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал российскому эстрадному певцу Николаю Баскову «первым закрыть рот», поскольку, по его словам, слушать голос музыканта неприятно. Своим мнением он поделился в беседе с журналистами.
Соседов также заявил, что Басков исполняет старый репертуар, который уже никто не слушает.
— Там разве остался голос? Там разве осталась внешность? Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь неприятно, — высказался критик.
Он подчеркнул, что для привлечения более молодой аудитории Басков постоянно «лезет к несчастным блогерам». Соседов также заявил, что больше не хочет обсуждать певца, который для него уже не имеет никакого авторитета, передает Общественная Служба Новостей.
Российский певец и композитор Юрий Лоза назвал смешными тексты песен многих известных артистов, которые выступили с ними на «Песне года», в том числе Николая Баскова, Сергея Лазарева, Кристины Орбакайте и Ларисы Долиной. Лоза подчеркнул, что их композиции «вполне сойдут за юмор» для людей, знакомых с русским языком.