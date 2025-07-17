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Фицо: Словакия одобрит 18-й пакет санкций ЕС против России 18 июля

Словакия поддержит принятие 18-го пакета санкционных ограничений Европейского союза против России 18 июля Об этом в четверг, 17 июля, сообщило агентство Reuters.

Словакия поддержит принятие 18-го пакета санкционных ограничений Европейского союза против России 18 июля Об этом в четверг, 17 июля, сообщило агентство Reuters.

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