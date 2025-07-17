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Врач перечислила способы защититься от инфекции во время купания

Противопоказано купаться с открытыми ранами или ссадинами.

Источник: Комсомольская правда

Купание в реках и прудах — частая причина заражения различными инфекциями. Как снизить риски, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

— Для снижения риска инфекции избегайте купания в местах с видимыми загрязнениями. Также противопоказано купаться с открытыми ранами или ссадинами, — посоветовала доктор.

Медик добавила, что не лишним будет во время купания использовать специальные беруши для плавания, а после — помыть тело и лицо чистой водой. Если у вас есть порезы или ссадины, обработайте их антисептиком.

Ранее 360.ru сообщил, что одним из наиболее часто встречающихся явлений при купании становится церкариоз — заболевание, вызываемое микроскопическими червями. Симптомы проявляются сразу после контакта с водой: кожа покрывается красной сыпью, возникает зуд и раздражение.

По данным телеканала «Царьград», купание в загрязненных водоемах также грозит заражением грибковыми заболеваниями.