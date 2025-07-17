Адвокат Данильченко рассказала, что делать, если вы потеряли паспорт

В случае утери главного документа, удостоверяющего личность — паспорта гражданина Российской Федерации, адвокат Виктория Данильченко настоятельно рекомендует незамедлительно направиться в местное отделение полиции или управление внутренних дел.
Она пояснила, что за небрежное хранение столь важного документа, которое повлекло за собой его потерю, предусмотрена административная ответственность. Это может выражаться либо в виде предупреждения, либо в виде штрафа, размер которого варьируется от ста до трехсот рублей.
Как пишет «News.ru», после того как вы сообщите об утере или краже паспорта сотрудникам полиции, вам будет выдан талон-уведомление. Этот талон является ключевым документом, который потребуется для дальнейшего оформления нового паспорта. Подготовка к получению нового удостоверения личности включает в себя сбор определенного пакета документов.
Вам потребуется заполнить заявление на выдачу паспорта, составить письменное объяснение, где детально будут описаны дата, место и обстоятельства, при которых паспорт был утерян, предоставить упомянутый талон-уведомление, а также две ваши личные фотографии и, при наличии, документы, касающиеся воинского учета.
Адвокат также уточнила, что в ситуациях, когда личное посещение отделения полиции невозможно, например, по состоянию здоровья, допускается подача необходимых документов через близких родственников или даже оформление на дому, при условии предоставления соответствующей справки или медицинского заключения.
Кроме того, для получения нового документа вам необходимо будет оплатить государственную пошлину. Новый паспорт, как правило, можно получить в том же подразделении МВД, куда вы обращались первоначально, не позднее, чем через пять рабочих дней с момента приема полного комплекта документов.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае мигранты лишились российских паспортов за преступления. Каждый из осужденных получил реальный срок лишения свободы.