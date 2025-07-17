Адвокат Данильченко рассказала, что делать, если вы потеряли паспорт

Кроме того, для получения нового документа вам необходимо будет оплатить государственную пошлину. Новый паспорт, как правило, можно получить в том же подразделении МВД, куда вы обращались первоначально, не позднее, чем через пять рабочих дней с момента приема полного комплекта документов.