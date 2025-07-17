В ДНР бойцы ВС РФ спасли пса, которого расстрелял живодер

Российские военнослужащие спасли в Красногоровке в ДНР собаку, которую расстрелял живодер. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По информации авторов канала, пса с огнестрельной раной и переломом лапы обнаружили местные жители, которые регулярно подкармливали животное.
«Узнав об этом, бойцы схватили аптечку и ринулись на помощь. Когда увидели рану, поняли, что без ветеринаров никак — пришлось вызывать мобильный ветпункт. Те забрали пса и передали врачам», — говорится в публикации.
Уточняется, что в ближайшее время собаке проведут операцию. Волонтеры, в свою очередь, ищут хозяина для бездомного пса.
Ранее сообщалось, что российские военные на передовой провели операцию по спасению щенка, который упал в глубокую яму.