Axios: Израиль и ХАМАС получили предложение по перемирию от посредников

Катар, Египет и США предложили Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновлённый план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом стало известно из сообщения портала Axios со ссылкой на источники.
По их информации, посредники, участвующие в переговорах, считают, что новые предложения Израиля могут привести к заключению соглашения о перемирии в ближайшее время. Также источники отмечают, что за последние десять дней Израиль и ХАМАС смогли преодолеть некоторые разногласия в ходе консультаций в Дохе.
Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа. По словам Трампа, положение ХАМАС ухудшится, если движение не примет условия перемирия, касающиеся Иерусалима.