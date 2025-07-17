Дуров отреагировал на новости о закрытии телеграма

Ранее в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что Telegram планирует открыть филиал или представительство в России по закону о «приземлении». Однако источники канала, связанного с бывшим пресс-секретарем Дурова Георгием Лобушкиным, это опровергли: «Таких планов нет и быть не может по многим причинам».