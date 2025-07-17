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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за поджога церкви в Закарпатье

Петер Сийярто сообщил, что правительство Венгрии передаст деньги на восстановление церкви.

Источник: Аргументы и факты

Посла Украины в Будапеште вызвали в МИД Венгрии из-за поджога греко-католической церкви в Закарпатье и угроз проживающему там венгерскому национальному меньшинству, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Сегодня мы вновь вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», — отметил Петер Сийярто.

По его словам, вечером 16 июля украинские экстремисты подожгли церковь, которая расположена в селе Паладь-Комаровцы. Кроме того, они нанесли на стену одного из домов надпись «Венгров на ножи».

Глава венгерского МИД назвал эти события возмутительными и неприемлемыми. Петер Сийярто добавил, что венгерские власти передадут общине села деньги на восстановление церкви.

Ранее сообщалось, что посла Украины в Будапеште вызвали в МИД Венгрии после убийства насильно мобилизованного в ряды ВСУ венгра.