Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за поджога церкви в Закарпатье

Посла Украины в Будапеште вызвали в МИД Венгрии из-за поджога греко-католической церкви в Закарпатье и угроз проживающему там венгерскому национальному меньшинству, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет ТАСС.
«Сегодня мы вновь вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», — отметил Петер Сийярто.
По его словам, вечером 16 июля украинские экстремисты подожгли церковь, которая расположена в селе Паладь-Комаровцы. Кроме того, они нанесли на стену одного из домов надпись «Венгров на ножи».
Глава венгерского МИД назвал эти события возмутительными и неприемлемыми. Петер Сийярто добавил, что венгерские власти передадут общине села деньги на восстановление церкви.
Ранее сообщалось, что посла Украины в Будапеште вызвали в МИД Венгрии после убийства насильно мобилизованного в ряды ВСУ венгра.