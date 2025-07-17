Законопроект об электронном паспорте на гражданское оружие внесли в Госдуму

Правительство России в четверг, 17 июля, внесло в Государственную думу законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему.
— Электронный документ, содержащий систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии и патронах к нему, оформленный в установленном порядке в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему, — говорится в документе.
Согласно проекту, в электронный паспорт будут вносить сведения о технических и качественных характеристиках гражданского и служебного оружия, патронов к нему, а также информацию о подтверждении соответствия сведений. Поставщики соответствующей информации обязаны передавать оператору кадастра актуальные и достоверные сведения и документы, которые их подтверждают.
Авторы проекта предлагают определить в качестве таких поставщиков заводы-изготовители, поставщиков оружия, органы по сертификации и Федеральную службу по аккредитации, документ был опубликован в думской базе.
28 октября 2024 года в Росгвардии сообщили, что россиян, которые совершили не тяжелые административные правонарушения, связанные с оборотом оружия, освободят от ответственности, если они сдадут его на нужды специальной военной операции.