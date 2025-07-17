Законопроект об электронном паспорте на гражданское оружие внесли в Госдуму

Согласно проекту, в электронный паспорт будут вносить сведения о технических и качественных характеристиках гражданского и служебного оружия, патронов к нему, а также информацию о подтверждении соответствия сведений. Поставщики соответствующей информации обязаны передавать оператору кадастра актуальные и достоверные сведения и документы, которые их подтверждают.