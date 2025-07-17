Футболиста «Реала» Мбаппе заподозрили в даче взятки полицейским

Правоохранители начали проверку в отношении французского нападающего испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Килиана Мбаппе по подозрению в даче взятки сотрудникам полиции. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил телеканал RMC Sport.
По данным журналистов, в июле 2023 года всем полицейским, охранявшим французскую сборную, вручили чеки с указанием банковского счета спортсмена. Так, четверо из них получили по 30 тысяч евро, а их руководитель — 60,3 тысячи евро. Сам Мбаппе сообщил, что пожертвовал им сумму бонуса за участие в чемпионате мира 2022 года, который прошел в Катаре.
— Он уверяет, что «консультировался со своим налоговым адвокатом», который подтвердил ему, что «получатели этих обычных пожертвований» не обязаны подавать декларацию в налоговые органы, — говорится в материале.
Руководство клуба в конце мая объявило об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера. При этом последний матч «Реал» провел под его руководством 24 мая.
Футболист Лука Модрич также объявил о своем уходе из клуба. Спортсмен играл в составе команды 13 лет. За все это время он успел стать обладателем 28 титулов, включая шесть трофеев Лиги чемпионов. Клуб в свою очередь выразил свою благодарность Модричу.