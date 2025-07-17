Футболиста «Реала» Мбаппе заподозрили в даче взятки полицейским

По данным журналистов, в июле 2023 года всем полицейским, охранявшим французскую сборную, вручили чеки с указанием банковского счета спортсмена. Так, четверо из них получили по 30 тысяч евро, а их руководитель — 60,3 тысячи евро. Сам Мбаппе сообщил, что пожертвовал им сумму бонуса за участие в чемпионате мира 2022 года, который прошел в Катаре.