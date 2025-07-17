В МЧС показали видео тушения ландшафтного пожара в Багаевском районе

В Багаевском районе Ростовской области продолжают тушить ландшафтный пожар. Кадрами с места ЧП поделились спасатели.
На видео видно, как сотрудники МЧС тушат огонь с неба, ковшом зачерпывая воду с ближайшего водоема.
Напомним, что сухая трава и лесной массив загорелись вечером 17 июля. К тушению привлекли три вертолета, чтобы уберечь поселок Задонский от огненной стихии.
По данным спасателей, всего авиацией было совершено 47 сбросов воды, что составило 195 тонн воды.
На месте еще продолжают работать 80 человек и 25 единиц техники.
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