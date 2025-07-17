Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС показали видео тушения ландшафтного пожара в Багаевском районе

Под Ростовом сбросили 195 тонн воды во время тушения пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе Ростовской области продолжают тушить ландшафтный пожар. Кадрами с места ЧП поделились спасатели.

На видео видно, как сотрудники МЧС тушат огонь с неба, ковшом зачерпывая воду с ближайшего водоема.

Напомним, что сухая трава и лесной массив загорелись вечером 17 июля. К тушению привлекли три вертолета, чтобы уберечь поселок Задонский от огненной стихии.

По данным спасателей, всего авиацией было совершено 47 сбросов воды, что составило 195 тонн воды.

На месте еще продолжают работать 80 человек и 25 единиц техники.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Задействованы три вертолета: Под Ростовом загорелась сухая трава и лесной массив на 10 га.

В Багаевском районе 30 спасателей тушат ландшафтный пожар (подробнее).