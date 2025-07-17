Принцесса из Африки Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина

Уроженка Южно-Африканской Республики приняла решение о переезде в Россию, чтобы быть ближе к родителям мужа. Свадебная церемония прошли на родине невесты, в Лимпопо, а также в Кейптауне.
Местные жители с теплотой приняли новую жительницу Ярового. Дети с интересом приходят к ней, чтобы улучшить свои знания английского языка. Молодая пара делится планами об открытии образовательных центров: школы английского языка в России и школы русского языка в Африке.
Ранее певец Алексей Воробьёв впервые опубликовал фотографию со своей тайной церемонии бракосочетания с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. На снимке, размещенном в социальных сетях, запечатлены руки новобрачных с обручальными кольцами. Подпись к фотографии гласит, что артист обрёл настоящее счастье благодаря своей избраннице. Аида Гарифуллина, ровесница Воробьёва, является уроженкой Казани. С малых лет она была погружена в мир музыки, её мать — дирижёр хора и директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, а отец — ландшафтный дизайнер.