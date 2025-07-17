Принцесса из Африки Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина

Ранее певец Алексей Воробьёв впервые опубликовал фотографию со своей тайной церемонии бракосочетания с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. На снимке, размещенном в социальных сетях, запечатлены руки новобрачных с обручальными кольцами. Подпись к фотографии гласит, что артист обрёл настоящее счастье благодаря своей избраннице. Аида Гарифуллина, ровесница Воробьёва, является уроженкой Казани. С малых лет она была погружена в мир музыки, её мать — дирижёр хора и директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, а отец — ландшафтный дизайнер.