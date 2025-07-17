Эксперт: объединение усилий с другими киностудиями может решить часть проблем «Беларусьфильма»

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение усилий с другими киностудиями может решить часть проблем «Беларусьфильма». Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова.
Говоря о работе «Беларусьфильма» и критике, которая прозвучала в адрес киностудии от главы государства, эксперт отметила, что интеграция с киностудиями других стран ЕАЭС могла бы решить часть проблем «Беларусьфильма».
«Могу привести такой пример. Допустим, “Мосфильм” захочет арендовать наши помещения, потому что снять кино у нас дешевле. Почему бы не сделать, условно говоря, корпорацию “Белмосфильм”? В экономике существует такое понятие, как альянс независимых предприятий. Почему мы не можем объединить усилия “Мосфильма” и “Беларусьфильма”? Нужно оговорить, какой процент наших артистов будет принимать там участие, кто будет продюсером, режиссером», — сказала Ирина Новикова.
Единый инновационный центр. Экономист про первые шаги на пути к ЕАЭС 2.0.
При этом, добавила она, у фильма должен быть по-настоящему интересный сценарий. Таким образом, сочетание интересного сценария, качественных съемок и умелого продвижения способно принести кинокартине тот или иной успех.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-