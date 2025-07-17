Эксперт: объединение усилий с другими киностудиями может решить часть проблем «Беларусьфильма»

«Могу привести такой пример. Допустим, “Мосфильм” захочет арендовать наши помещения, потому что снять кино у нас дешевле. Почему бы не сделать, условно говоря, корпорацию “Белмосфильм”? В экономике существует такое понятие, как альянс независимых предприятий. Почему мы не можем объединить усилия “Мосфильма” и “Беларусьфильма”? Нужно оговорить, какой процент наших артистов будет принимать там участие, кто будет продюсером, режиссером», — сказала Ирина Новикова.