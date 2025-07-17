Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: объединение усилий с другими киностудиями может решить часть проблем «Беларусьфильма»

Говоря о работе «Беларусьфильма» и критике, которая прозвучала в адрес киностудии от главы государства, эксперт отметила, что интеграция с киностудиями других стран ЕАЭС могла бы решить часть проблем «Беларусьфильма».

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение усилий с другими киностудиями может решить часть проблем «Беларусьфильма». Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова.

Говоря о работе «Беларусьфильма» и критике, которая прозвучала в адрес киностудии от главы государства, эксперт отметила, что интеграция с киностудиями других стран ЕАЭС могла бы решить часть проблем «Беларусьфильма».

«Могу привести такой пример. Допустим, “Мосфильм” захочет арендовать наши помещения, потому что снять кино у нас дешевле. Почему бы не сделать, условно говоря, корпорацию “Белмосфильм”? В экономике существует такое понятие, как альянс независимых предприятий. Почему мы не можем объединить усилия “Мосфильма” и “Беларусьфильма”? Нужно оговорить, какой процент наших артистов будет принимать там участие, кто будет продюсером, режиссером», — сказала Ирина Новикова.

Единый инновационный центр. Экономист про первые шаги на пути к ЕАЭС 2.0.

При этом, добавила она, у фильма должен быть по-настоящему интересный сценарий. Таким образом, сочетание интересного сценария, качественных съемок и умелого продвижения способно принести кинокартине тот или иной успех.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-