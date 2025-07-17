Путин наградил чемпионку мира по волейболу Годину

Президент России Владимир Путин наградил чемпионку мира по волейболу 2006 года Елену Годину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Награда вручена за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.
Елене Годиной 47 лет. Она — чемпионка мира 2006 года, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы. В настоящее время она является советником генерального директора спортклуба «Динамо».
Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор Центра спортивной подготовки «Заря» из Новосибирска Александр Лобарский.
Ранее сообщалось, что Путин наградил главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию Татьяну Покровскую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.