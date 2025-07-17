Путин наградил чемпионку мира по волейболу Годину

Елене Годиной 47 лет. Она — чемпионка мира 2006 года, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы. В настоящее время она является советником генерального директора спортклуба «Динамо».