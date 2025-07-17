Стали известны обстоятельства смерти режиссера Юрия Кары

Близкому другу режиссера и сценариста Юрия Кары пришлось везти его в ближайшую больницу, так как ему стало плохо, а скорая помощь все не приезжала. Об этом пишет «КП-Крым».
Издание отмечает, что последние часы жизни умершего 17 июля известного режиссера были наполнены суматохой и спешкой.
Организатор кинофестиваля «Святой Владимир» Майк Львовски рассказал, что 16 июля 70-летнему Каре стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но он ее так и не дождался.
Его другу, который все это время был рядом, пришлось экстренно везти режиссера в местную больницу самому.
Врачи приложили все усилия, но не смогли помочь режиссеру. За жизнь Кары медики боролись несколько часов, но в результате он скончался.
Близкие сценариста винят во всем аномальную жару. По мнению родных, организм попросту не справился. Ранее также сообщалось, что у режиссера давно были проблемы с сердцем.
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