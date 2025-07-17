Africanews: в Уганде перед выборами вырос спрос на услуги «колдунов»

В преддверии президентских и парламентских выборов в Уганде, которые намечены на начало 2026 года, кандидаты стали обращаться к местным «провидцам» и «знахаркам», пишет издание Africanews.
Одна из таких знахарок Рози Муките рассказала, что в последнее время к ней стало приходить много кандидатов в поисках сверхъестественной помощи.
«Когда человек приходит ко мне и спрашивает, займет ли он пост или нет, я как правило даю ему лекарство, чтобы он мог победить на выборах, а его оппонент — нет», — сказала она.
Издание отмечает, что колдовство широко распространено в Уганде. Так, в столице государства Кампале колдуны и ведьмы размещают рекламу, в которой предлагают услуги в поимке воров, возвращении возлюбленных. Недавно появились объявления, с предложением помочь кандидатам победить на предстоящих выборах.
Ранее сообщалось, что власти Уганды объявили о решении приостановить военное сотрудничества с Германией, обвинив немецкого посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела государства.