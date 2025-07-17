Суд приговорил генерала Шестерова к 6 годам колонии за хищения в парке «Патриот»

«Шестерова, который уповал на условный срок, вскоре после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине», — говорится в материале агентства.