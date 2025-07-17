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Прыгун из стратосферы Феликс Баумгартнер разбился в ходе полета на параплане

Австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в возрасте 56 лет в результате несчастного случая, возникшего во время полета на параплане в Италии. Об этом в четверг, 17 июля, сообщило агентство ANSA.

Австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в возрасте 56 лет в результате несчастного случая, возникшего во время полета на параплане в Италии. Об этом в четверг, 17 июля, сообщило агентство ANSA.

Баумгартнер разбился в коммуне Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря. Экстремал потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания, после чего упал на край бассейна на территории отеля. От конструкции отлетел обломок, который травмировал девушку, работающую в гостинице аниматором.

— Он потерял контроль над транспортным средством, возможно, из-за болезни, упав на край бассейна жилого комплекса. Для человека-рекордсмена тривиальный несчастный случай стал смертельным, — говорится в материале.

Феликс Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году после того, как совершил прыжок из стратосферы с высоты 38 тысяч 969 метров. Тогда он провел в свободном падении четыре минуты и 20 секунд, развив при этом максимальную скорость в 1357,6 километра в час.