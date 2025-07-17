Прыгун из стратосферы Феликс Баумгартнер разбился в ходе полета на параплане

Феликс Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году после того, как совершил прыжок из стратосферы с высоты 38 тысяч 969 метров. Тогда он провел в свободном падении четыре минуты и 20 секунд, развив при этом максимальную скорость в 1357,6 километра в час.