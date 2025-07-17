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Фицо: Словакия не будет блокировать 18-й пакет европейских санкций против России

Фицо поручил дипломатам в ЕС ускорить принятие 18-го пакета санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Словакия не намерена препятствовать принятию 18-го пакета европейских санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я поручаю нашим дипломатам в ЕС ускорить принятие 18-го пакета санкций против России», — заявил Фицо в видеообращении на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что дальнейшее блокирование новых ограничительных мер в отношении России было бы «контрпродуктивно» в контексте переговоров с Европейской комиссией по вопросам энергетики.

Ранее Роберт Фицо заявил, что новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, несмотря на громкие заявления, окажется таким же неэффективным, как и предыдущие.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.