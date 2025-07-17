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Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост после заявления Роскомнадзора о готовящемся открытии представительства сервиса в России.

Источник: AP 2024

Дуров ответил «100%» на свое собственное сообщение от 2 июля, в котором говорится: «Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram».

При этом в Telegram-канале бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина появилось заявление, в котором говорится, что у мессенджера «нет и быть не может по многим причинам» планов по открытию офиса в России.

Ранее на сайте Роскомнадзора появилось заявление, что Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования. Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

До этого Telegram уже выполнил два других требования закона о «приземлении».

Он действует с 2022 года. Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.

В конце мая на встрече с представителями деловых кругов президент России Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые «не до конца» ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, «надо душить, отвечать им взаимностью».

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