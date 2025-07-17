Владелец Бутовских коз заявил, что суд обманули, чтобы забрать животных

История с бутовскими козами закончилась, по крайней мере, на это надеются жители района, которые не раз просили спасти их от рогатой банды. Парнокопытные объедали кустарники, скакали по крышам личных машин, хулиганили на детских площадках.
Суд постановил — животных изъять и судебные приставы забрали рогатое семейство.
Козы перевезены в Ступино, где есть все условия для содержания мелкого рогатого скота. Валерий Аникеев, владелец животных, возмущен этим решением, а судебных приставов называет аферистами. Мол, забрали коз без оснований.
Мужчина подчеркивает, что к нему претензий нет — он выполнил все требования ветеринаров. А приставы, вместо того, чтобы уведомить мужчину, погрузили и увезли коз.
— Они даже не приехали, не посмотрели, как у меня тут, а обманули суд, понимаете? — горячится Аникеев.
Он сразу же отправился в Ступино, чтобы проведать своих питомцев. Говорит, что условия ужасные, «стоят все в грязи».
Мужчина не понимает, чем людям не угодили его питомцы. А что касается испорченного имущества, то владельцы сами виноваты.
— Они бы машины не портили, если бы народ не сыпал бы им туда хлеба, зерна! Им машины не нужны. Народ хотел заснять красивые ролики! Каждый по-своему с ума сходит, — заявил Валерий Аникеев сайту mk.ru.