В Британии призвали Маска отказаться от членства в ведущем научном обществе

«Если вам кажется, что вы не можете помочь, возможно, вам стоит задуматься, хотите ли вы и дальше быть членом королевского общества, целью которого является продвижение и поддержка науки, и подумать, не стоит ли вам отказаться от вашего членства», — говорится в письме Нерса, которое цитирует Смит.