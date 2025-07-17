В Британии призвали Маска отказаться от членства в ведущем научном обществе

Лондонское королевское общество призывает американского предпринимателя Илона Маска отказаться от членства в ведущем научном сообществе Великобритании. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на письмо председателя общества Эдриана Смита.
В его письме говорится, что бывший глава Лондонского королевского общества Пол Нерс предлагал Илону Маску отказаться от членства из-за того, что тот не смог противостоять политике американского лидера Дональда Трампа в отношении университетов.
«Если вам кажется, что вы не можете помочь, возможно, вам стоит задуматься, хотите ли вы и дальше быть членом королевского общества, целью которого является продвижение и поддержка науки, и подумать, не стоит ли вам отказаться от вашего членства», — говорится в письме Нерса, которое цитирует Смит.
Напомним, ранее сообщалось, что более 50% респондентов считают, что американский бизнесмен Илон Маск негативно влияет на политику Британии.