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В Британии призвали Маска отказаться от членства в ведущем научном обществе

Соответствующее требование связано с тем, что Маск не смог противостоять политике Трампа в отношении университетов.

Источник: Аргументы и факты

Лондонское королевское общество призывает американского предпринимателя Илона Маска отказаться от членства в ведущем научном сообществе Великобритании. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на письмо председателя общества Эдриана Смита.

В его письме говорится, что бывший глава Лондонского королевского общества Пол Нерс предлагал Илону Маску отказаться от членства из-за того, что тот не смог противостоять политике американского лидера Дональда Трампа в отношении университетов.

«Если вам кажется, что вы не можете помочь, возможно, вам стоит задуматься, хотите ли вы и дальше быть членом королевского общества, целью которого является продвижение и поддержка науки, и подумать, не стоит ли вам отказаться от вашего членства», — говорится в письме Нерса, которое цитирует Смит.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50% респондентов считают, что американский бизнесмен Илон Маск негативно влияет на политику Британии.

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