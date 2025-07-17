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Один из самых известных заключенных Франции выйдет на свободу спустя 38 лет

Абдалла отбывал пожизненное наказание, назначенное в 1987 году за соучастие в убийстве американского и израильского дипломатов.

Источник: Аргументы и факты

Ливанский пропалестинский активист Жорж Ибрагим Абдалла, один из самых известных заключенных во Франции, будет освобожден 25 июля. Об этом сообщили судебные источники Franceinfo.

Абдалла отбывал пожизненное наказание, назначенное в 1987 году за соучастие в убийстве американского и израильского дипломатов в 1982 году. Несмотря на то, что он имел право на освобождение с 1999 года, предыдущие десять прошений были отклонены.

Суд откладывал решение, ссылаясь на отказ осужденного компенсировать ущерб гражданским истцам. Абдалла не признает своей вины и называет произошедшее «актом сопротивления» израильской и американской политике в контексте гражданской войны в Ливане.

Поддерживающие его активисты назвали решение суда «победой». Представитель группы Том Мартин заявил AFP, что Абдалла всегда оставался верен своим антиимпериалистическим убеждениям и теперь сможет вернуться на родину и жить свободно.

Ранее президент США Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы в даркнете Silk Road, который отбывал пожизненное заключение.

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