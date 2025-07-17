Один из самых известных заключенных Франции выйдет на свободу спустя 38 лет

Ливанский пропалестинский активист Жорж Ибрагим Абдалла, один из самых известных заключенных во Франции, будет освобожден 25 июля. Об этом сообщили судебные источники Franceinfo.
Абдалла отбывал пожизненное наказание, назначенное в 1987 году за соучастие в убийстве американского и израильского дипломатов в 1982 году. Несмотря на то, что он имел право на освобождение с 1999 года, предыдущие десять прошений были отклонены.
Суд откладывал решение, ссылаясь на отказ осужденного компенсировать ущерб гражданским истцам. Абдалла не признает своей вины и называет произошедшее «актом сопротивления» израильской и американской политике в контексте гражданской войны в Ливане.
Поддерживающие его активисты назвали решение суда «победой». Представитель группы Том Мартин заявил AFP, что Абдалла всегда оставался верен своим антиимпериалистическим убеждениям и теперь сможет вернуться на родину и жить свободно.
Ранее президент США Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы в даркнете Silk Road, который отбывал пожизненное заключение.