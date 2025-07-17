Кардиолог Кондрахин: если рецепт написан неразборчиво — лекарство не продадут

В России предложили обязать врачей выдавать печатные рецепты, так как рукописный текст порой не разобрать.
Врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что даже если медицинский рецепт написан неразборчивым почерком, не несет риск выдачи неправильного лекарства.
— Если фармацевт или провизор не может прочитать рецепт, он лекарства не выдаст в принципе, — говорит врач 360.ru.
Кардиолог отметил, что даже если название понятно, но уверенности на 100% нет, то рецепт будет недействительным.
По мнению врача, скоро проблема с рецептами будет решена совсем. Так как во некоторых регионах уж стали переходить на печатные рецепты.
А цифровой оборот документов закрепляется за страховым полисом, и провизор может посмотреть все в системе.
Ранее, депутат Госдумы Антон Ткачев предложил министру здравоохранения России обязать врачей выписывать рецепты в печатном виде. Это поможет решить проблему с непонятным почерком медиков, пишет Lenta.ru.
Особенно тяжело разбираться с такими медицинскими документами пожилым людям, которые не могут сами расшифровать назначение, пишет RT.