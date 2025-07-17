Трамп опять схлопотал двойку по географии: отправил в Африку мигрантов с Кубы, Ямайки, Лаоса, Йемена и Вьетнама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп депортировал пять нелегальных мигрантов в Африку. Однако выдворенные из США люди являлись уроженцами других стран.
Согласно заявлению представителя министерства внутренней безопасности США Триши Маклафлин, депортированные в Южную Африку мигранты являлись гражданами Кубы, Ямайки, Лаоса, Йемена и Вьетнама.
При этом дипломаты из королевства Эсватини, которые узнали о депортации нелегалов через сообщения в соцсетях, удивились такому повороту событий. По словам представителей дипмиссии, они даже не знали, что их страна числится в списке государств на депортацию из США.
Отмечается, что правительства государств также планируют совместную организацию транзита нелегальных мигрантов в страны их происхождения.
Ранее KP.RU сообщал, что США выдворили из страны более восьми тысяч детей мигрантов в возрасте до 11 лет.