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Трамп опять схлопотал двойку по географии: отправил в Африку мигрантов с Кубы, Ямайки, Лаоса, Йемена и Вьетнама

Трамп депортировал в Африку пять мигрантов из других стран.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп депортировал пять нелегальных мигрантов в Африку. Однако выдворенные из США люди являлись уроженцами других стран.

Согласно заявлению представителя министерства внутренней безопасности США Триши Маклафлин, депортированные в Южную Африку мигранты являлись гражданами Кубы, Ямайки, Лаоса, Йемена и Вьетнама.

При этом дипломаты из королевства Эсватини, которые узнали о депортации нелегалов через сообщения в соцсетях, удивились такому повороту событий. По словам представителей дипмиссии, они даже не знали, что их страна числится в списке государств на депортацию из США.

Отмечается, что правительства государств также планируют совместную организацию транзита нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Ранее KP.RU сообщал, что США выдворили из страны более восьми тысяч детей мигрантов в возрасте до 11 лет.

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