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На госуслугах появится раздел «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин поручил создать на портале госуслуг специальный раздел для проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Президент России Владимир Путин поручил создать на портале госуслуг специальный раздел для проектов платформы «Россия — страна возможностей». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Новый раздел позволит пользователям знакомиться с программами организации и регистрироваться для участия в них. Ответственными за реализацию проекта назначены правительство РФ и сама автономная некоммерческая организация.

Отчет о выполнении поручения необходимо представить до 1 декабря 2025 года.

Ранее в Госдуме назвали штрафы за VPN нелепым вариантом антиутопии.