На госуслугах появится раздел «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин поручил создать на портале госуслуг специальный раздел для проектов платформы «Россия — страна возможностей». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Новый раздел позволит пользователям знакомиться с программами организации и регистрироваться для участия в них. Ответственными за реализацию проекта назначены правительство РФ и сама автономная некоммерческая организация.
Отчет о выполнении поручения необходимо представить до 1 декабря 2025 года.
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