Россиянам назвали самый полезный сорт пальмового масла

Пальмовое масло принято считать не самым полезным продуктом, однако, на самом деле, если выбрать правильный сорт, то можно получать из него множество полезных для организма веществ. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев.
— Нерафинированное и неочищенное — самый полезный вид пальмового масла благодаря высокому содержанию витаминов и биологически активных веществ, — объяснил медик.
Врач добавил, что такое масло содержит большое количества витамина Е, что способствует профилактике клеточного старения и атеросклероза.
Ранее 360.ru сообщил, что пальмовое масло дает энергию организму, а для тела нужны разные виды жиров, в том числе и насыщенные. Однако, таких лучше есть поменьше, особенно при риске сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным телеканала «Царьград», пальмовое масло, а также маргарин относятся к вредным жирам.