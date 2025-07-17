Россиянам назвали самый полезный сорт пальмового масла

Пальмовое масло принято считать не самым полезным продуктом, однако, на самом деле, если выбрать правильный сорт, то можно получать из него множество полезных для организма веществ. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев.